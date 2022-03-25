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Украинские фигуристы Назарова и Никитин, которым удалось уехать из-под обстрелов в Харькове, выступили на Чемпионате мира. ВИДЕО

25 07011
Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин, находившиеся в Харькове в начале войны, смогли выступить на чемпионате мира во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Украину представляла пара Александры Назаровой и Максима Никитина – они еще в феврале соперничали на Олимпиаиде-2022, а затем вернулись в Харьков, где пережили начало войны. Назаровой удалось выехать из города, тогда как Никитин более трех недель провел в Харькове под постоянными обстрелами российских войск.

В конце концов Никитин тоже покинул Харьков и смог добраться до чемпионата мира. Как и другие представители Украины, у танцевальной пары не было необходимого костюма для выступления. Так что Назарова и Никитин выступали не только без подготовки, но и в тренировочной форме.

К тому же Александра и Максим впервые танцевали под новую мелодию. За основу взята песня Джамалы "1944", также была вставка "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

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Топ комментарии

  • Чкалова Виктори
    Дякую фигуристам,гарний виступ,чудовий музичний супров1д!Слава в1льному непереможному народу Укра1ни!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Володимир Мик
    Є офіційні виключення, це стосується спортсменів України, які представляють Україну на міжнародних змаганнях за кордоном.
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