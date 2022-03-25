Украинские фигуристы Назарова и Никитин, которым удалось уехать из-под обстрелов в Харькове, выступили на Чемпионате мира. ВИДЕО

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин, находившиеся в Харькове в начале войны, смогли выступить на чемпионате мира во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

Украину представляла пара Александры Назаровой и Максима Никитина – они еще в феврале соперничали на Олимпиаиде-2022, а затем вернулись в Харьков, где пережили начало войны. Назаровой удалось выехать из города, тогда как Никитин более трех недель провел в Харькове под постоянными обстрелами российских войск.

В конце концов Никитин тоже покинул Харьков и смог добраться до чемпионата мира. Как и другие представители Украины, у танцевальной пары не было необходимого костюма для выступления. Так что Назарова и Никитин выступали не только без подготовки, но и в тренировочной форме.

К тому же Александра и Максим впервые танцевали под новую мелодию. За основу взята песня Джамалы "1944", также была вставка "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.