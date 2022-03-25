Украинские фигуристы Назарова и Никитин, которым удалось уехать из-под обстрелов в Харькове, выступили на Чемпионате мира. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ
Украину представляла пара Александры Назаровой и Максима Никитина – они еще в феврале соперничали на Олимпиаиде-2022, а затем вернулись в Харьков, где пережили начало войны. Назаровой удалось выехать из города, тогда как Никитин более трех недель провел в Харькове под постоянными обстрелами российских войск.
В конце концов Никитин тоже покинул Харьков и смог добраться до чемпионата мира. Как и другие представители Украины, у танцевальной пары не было необходимого костюма для выступления. Так что Назарова и Никитин выступали не только без подготовки, но и в тренировочной форме.
К тому же Александра и Максим впервые танцевали под новую мелодию. За основу взята песня Джамалы "1944", также была вставка "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.