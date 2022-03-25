"Это военное преступление. Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?", - депутат райсовета Воронежской области РФ Беляева о войне с Украиной. ВИДЕО
26 63884
Депутат Семилукского райсовета Воронежской области РФ Нина Беляева на заседании заявила о том, что считает войну против Украины военным преступлением и не поддерживает действия российских властей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ее заявление возмутило других депутатов.
"А что и нацистов там нет?", - спросил ее кто-то из них.
"Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?" - ответила она.