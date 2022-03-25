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"Это военное преступление. Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?", - депутат райсовета Воронежской области РФ Беляева о войне с Украиной. ВИДЕО

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Депутат Семилукского райсовета Воронежской области РФ Нина Беляева на заседании заявила о том, что считает войну против Украины военным преступлением и не поддерживает действия российских властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее заявление возмутило других депутатов.

"А что и нацистов там нет?", - спросил ее кто-то из них.

"Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?" - ответила она.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Ещё есть на расии люди с ясной головой только жаль их меньшеньство.
  • KosAn30 JT26
    сильный поступок
  • Анжей b106d7a9
    Вона схожа на лікарку в палаті для душевнохворих🤦
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