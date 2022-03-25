"Новый танк братства": ВСУ захватили трофейную технику российских оккупантов в Киевской области. ВИДЕО
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Украинские защитники захватили танк российских оккупантов в Киевской области.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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5 ч
"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."
Красавчики!
"Ета проста празднік какойта " !!! Щасти вам, хлопці !!!!!!