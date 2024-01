Anonymous записали обращение к Путину и выложили 28 Гб данных сломанного ими ЦБ России. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на твиттер группировки.

Хакерская группировка Anonymous сообщила вчера, что ими был сломан Центральный банк России.

"Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут изложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения", - заявили в группировке.

Сегодня они выложили в сеть данные сломанного ими ЦБ России. Их объем – 28 Гб.

Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину.

🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

