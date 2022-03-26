Жители Славутича вышли на главную площадь с огромным украинским флагом, несмотря на российские танки в окрестностях города. ВИДЕО

Российские войска пытаются захватить город Славутич. Между тем, жители города вышли на главную площадь с огромным украинским флагом.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Люди в Славутиче вышли на главную площадь с огромным украинским флагом. Несмотря на вражеские танки в окрестностях города, смелые жители демонстрируют врагу чья это земля", - рассказал он.

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Вместе с тем он сообщил, что по информации местных жителей российские танки пытаются войти в город.

"Оккупанты в окрестностях Славутича. "Возможно, звоню в последний раз. Выбрасываю свой телефон", - местная жительница позвонила по телефону в отчаянии коллеге. Она успела сказать, что видела танки оккупантов, а также солдат, которые ворвались в соседний дом. На танках буква О. Заходили, скорее всего с территории Беларуси (граница 12км от Славутича ). Орки пытаются прорваться в Любеч, чтобы взять в окружение Чернигов", - рассказал Цаплиенко.