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Жители Славутича вышли на главную площадь с огромным украинским флагом, несмотря на российские танки в окрестностях города. ВИДЕО

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Российские войска пытаются захватить город Славутич. Между тем, жители города вышли на главную площадь с огромным украинским флагом.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Люди в Славутиче вышли на главную площадь с огромным украинским флагом. Несмотря на вражеские танки в окрестностях города, смелые жители демонстрируют врагу чья это земля", - рассказал он.

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Вместе с тем он сообщил, что по информации местных жителей российские танки пытаются войти в город.

"Оккупанты в окрестностях Славутича. "Возможно, звоню в последний раз. Выбрасываю свой телефон", - местная жительница позвонила по телефону в отчаянии коллеге. Она успела сказать, что видела танки оккупантов, а также солдат, которые ворвались в соседний дом. На танках буква О. Заходили, скорее всего с территории Беларуси (граница 12км от Славутича ). Орки пытаются прорваться в Любеч, чтобы взять в окружение Чернигов", - рассказал Цаплиенко.

Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Как показывает практика это не срабатывает.
    Нужно минировать дороги,вооружаться.А все это так,для себя..
  • Да-это-я
    парашиньці, а ви тварюки так можете?
  • Solsky Wasyl
    немає чим. і це не провина людей, вони показують свій спротив тим чим можуть.
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