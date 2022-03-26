Техника оккупантов на улицах Славутича. ВИДЕО
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Российские оккупанты зашли в город Славутич.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, подтверждающие эти данные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, подтверждающие эти данные.
Очень большая ошибка так просто без сопротивления давать окупантам захватывать города. У них создается впечатления что они могут захватить всю Украину так и ето сподвигает их на новые *подвиги*. А жителям Славутича можно только посочуствовать. Через пару дней начнутся террор, репрессии, изнасилования и вывоз жителей на Пидоросию осваивать целину где то в Магадане
Біда накрила Україну ще тридцять років тому, коли еліта почала ради свого збагачення зупинила розробку і постачання армії ********* озброєння і стала на шлях зменшення чисельності армії і розпродаж так званого надлишкового майна. Вкупі з арсеналами, які здетонували це призвело до того, що нам без західної допомоги неможливо протистояти агресору
Славутич повністю лісне місто, всі дороги ведуть через ліса, можна було знищувати колони ворога легко. Но видно, організації там немає