Замороженные сотни миллиардов России должны пойти на послевоенное восстановление украинской экономики, - Порошенко. ВИДЕО

Санкции против России должны усиливаться ежедневно, а замороженные миллиарды золотовалютных резервов и деньги российской верхушки должны пойти на послевоенное восстановление Украины.

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире канала "Настоящее Время", который является общим медиапроектом Радио "Свобода" и "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это второй фронт. Санкции должны усиливаться каждый день, пока не будет работать принуждение Путина к миру. Эмбарго на торговлю российскими товарами – в первую очередь нефть, газ, запрет торговать российскими металлами – от черных металлов до золота, меди, никеля, и др. Недопустимо, когда миллиард долларов в день – а это триста российских танков или двести ракет "Искандер" – каждый день Россия получает. Мы должны это остановить и мы точно это остановим", – отмечает Порошенко.

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"И "план Маршалла", который, во-первых, должен использовать для послевоенного восстановления украинской экономики замороженные российские средства. Средства российских золотовалютных резервов, средства российских приспешников Путина и средства самого путина. Вторая позиция – это трастовый фонд. Фонд поддержки, который будет создан свободным миром. Этот "план Маршалла" или план Байдена-Джонсона-Мишеля точно будет реализован", - убежден Петр Порошенко.

Он также призывает ускорить членство Украины в Европейском Союзе. "Украина уже в этом году, и мы очень на это рассчитываем, должна получить официальный статус кандидата", – подчеркивает Петр Порошенко.