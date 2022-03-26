В Донецкой области колонна автобусов с беженцами и "скорыми" с ранеными застряли в пробке созданной оккупантами. ВИДЕО

Вблизи Васильевки, что на Донетчине оккупанты создали многокилометровую пробку. В ней - автомобили беженцев из Мариуполя и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту.