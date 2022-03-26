В Донецкой области колонна автобусов с беженцами и "скорыми" с ранеными застряли в пробке созданной оккупантами. ВИДЕО
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Вблизи Васильевки, что на Донетчине оккупанты создали многокилометровую пробку. В ней - автомобили беженцев из Мариуполя и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ
"Вблизи Васильевки оккупанты создали многокилометровую пробку. В нем - автомобили беженцев из Мариуполя и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту. Оккупанты делают углубленный обзор тех, кто пересекает их блокпост и создают препятствия для быстрого движения колонны. Украинская сторона ведет непростые переговоры с представителями РФ относительно необходимости скорейшего нормализации пропуска наших граждан в сторону Запорожья", - сообщают в Дон ОВА.