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"Здесь люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку", - российские оккупанты рассказывают о своих зверствах. АУДИО

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Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".

Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта с девушкой, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из сильнейших армий мира" оказалась сворой мародеров и насильников, сообщают в СБУ. Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".

Вот что в перехваченном СБУ разговоре рассказывает солдат из оккупационного войска РФ: "Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16- летнюю девчонку".

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"Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й". И их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Потому что такие зверства мы не прощаем!" - говорится в сообщении СБУ.

Топ комментарии

  • Ted 7b76f4bb
    Не виправдовуйте. Вони були такими з народження.
  • Евгений Агро
    Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить-палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
  • Дорогой Я
    ВСУ поможет.
    Сдохнуть.
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