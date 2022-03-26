"Здесь люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку", - российские оккупанты рассказывают о своих зверствах. АУДИО

Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".

Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта с девушкой, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Одна из сильнейших армий мира" оказалась сворой мародеров и насильников, сообщают в СБУ. Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".

Вот что в перехваченном СБУ разговоре рассказывает солдат из оккупационного войска РФ: "Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16- летнюю девчонку".

Смотрите также: Танк оккупантов стрелял по людям и домам в селе Шевченково Киевской области. ВИДЕО

"Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й". И их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Потому что такие зверства мы не прощаем!" - говорится в сообщении СБУ.