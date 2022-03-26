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Российские захватчики освободили мэра Славутича Фомичева: "Мы должны теперь общаться с оккупантами, другого варианта нет". ВIДЕО

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Оккупанты освободили мэра Славутича Юрия Фомичева. Это произошло после того, как депутаты городского совета встретились с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Если кому-то нужно будет выезжать за пределы города – мы согласуем (с оккупантами – ред.), какая это будет процедура. Мы понимаем, что мы должны теперь общаться с оккупантами, другого варианта у нас нет. Мы не имеем того, что перечислял военный захватчик - атоматов, пулеметов, гранатометов, ракет, танков. У нас есть свои руки, свои мозги и свои сердца. Это главное, что у нас есть. И любовь к Украине и Славутичу", - заявил Фомичев, выступая перед горожанами.

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Ранее стало известно якобы о похищении мэра Славутича Юрия Фомичева. "По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Топ комментарии

  • Vagon SV
    Так це співпраця з окупантом.
  • Олексій Панкратов
    Ну це зрада. Друже. Сподіваюсь втечеш за обозом, коли наші увійдуть в місто.
  • Redback
    "А як діяти в такому разі?"
    Негайно припиняти виконувати свої службові обов'язки.
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