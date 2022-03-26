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Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, есть раненные, - СМИ. ВИДЕО

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Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, также есть раненные.

Об этом рассказала Суспільному местная жительница Валентина Одиница, передает Цензор.НЕТ..

Российские военные бросают в толпу свето-шумовые гранаты и открывают огонь.

"Утром почти весь город вышел на митинг. Россияне начали стрелять. Никто не отступил, и мы их довели до выхода из города", - рассказала она.

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В областной военной администрации Киевщины информацию об убитом пока не подтверждают.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Ошибка в том ,что людям не дали на руки оружие ,разговор был-бы другим .
  • Sinopticos
    в интернете прочитал, что большая ошибка, когда холопов послали освобождать свободных
  • SuperVsirf .
    нащо ви пишете її ім'я?? щоб завтра кацапи прийшли до неї додому?? чи ви думаєте, що у Славутичі немає зрадників?
    навіть, якщо це зробило Суспільне, то передруковуючи новину, розумно було б ім'я прибрати
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