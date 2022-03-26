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"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": российская пропагандистка Симоньян шокирована тем, что все украинцы оказались "нацистами". ВИДЕО

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Российская пропаганда оказалась в ступоре, потому что за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину оказалось, что все украинцы "нацисты".

"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - элитная пропагандистка, "россиянка" Симоньян удивляется существованию украинского народа, передает Цензор.НЕТ.

Российская пропаганда за первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину получила "тяжелую контузию". Они еще пытаются брыкаться, повторяя, как зомби о "Бандере" и "одном народе", но сами уже в это не верят.

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Топ комментарии

  • olele
    що в Україні повно злих укрів - ото дивина..!
  • Перехватчик
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    як змінювалась російська пропаганда.

    спочатку бандерівцями і нацистами були тількі ті, що зробили майдан.

    потім нацистами стали жителі львова, потім всієї західної україни.

    потім нацистами стали бійці добровольчих батальйонів.

    потім нацистами стало все ВСУ.

    тепер нацистами став весь український народ.
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