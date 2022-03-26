"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": российская пропагандистка Симоньян шокирована тем, что все украинцы оказались "нацистами". ВИДЕО
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Российская пропаганда оказалась в ступоре, потому что за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину оказалось, что все украинцы "нацисты".
"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - элитная пропагандистка, "россиянка" Симоньян удивляется существованию украинского народа, передает Цензор.НЕТ.
Российская пропаганда за первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину получила "тяжелую контузию". Они еще пытаются брыкаться, повторяя, как зомби о "Бандере" и "одном народе", но сами уже в это не верят.