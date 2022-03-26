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"Страдает психика людей. Дети боятся выходить из подвалов и от шока теряют дар речи", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

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Постоянные обстрелы и бомбардировки оказывают значительное влияние на психику людей и особенно это касается детей и подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Страдает психика людей. Особенно это касается детей, которые все понимают, а психика не сформирована. Дети от 5 до 15 лет, находясь в подвалах и слыша бомбардировки, боятся выходить, их нельзя оттуда вытащить. Они однозначно нуждаются в психологической помощи. У детей нервные расстройства, они в полушоковом состоянии. Многие уже начавшие говорить малолетние находятся в таком состоянии, что перестали говорить", - говорит Атрошенко.

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Топ комментарии

  • Трансильванский Синдром
    Давати інтерв'ю Гордону це ким треба бути...пппц. Я думав Гандона вже і в Україні немає
  • Vladimir Soukhov
    Я так зрозумів, що "слуги народу" одразу поздавали свої міста. Добре, що Кличко виявився з партії "Удар".
  • Шимус
    самій главній воен кор дима андон
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