В Босфор принесло одну из мин, которыми российские войска заминировали подходы к Одессе. ВИДЕО
Министерство национальной обороны, сообщившее о закрытии пролива, распространило твит о локализации неопознанного объекта, команда водолазов будет направлена для нейтрализации угрозы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее по Босфору. Также сообщают о фото объекта, сделанном с берега.
Сообщение о мине вызвало столь серьезную реакцию еще и потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.
Еще некоторое время турецкое Министерство национальной обороны подтвердило, что речь идет действительно о морской мине.
Саперы обезвредили ее, после чего навигацию по проливу восстановили.
По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца, вероятнее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.
Турция обратилась к украинской и российской стороне с запросом на консультации.