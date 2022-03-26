В Босфор принесло одну из мин, которыми российские войска заминировали подходы к Одессе. ВИДЕО

Турецкие власти закрыли проход через Босфор в обоих направлениях после сообщения гражданского судна о подозрительном объекте, похожем на мину.

Министерство национальной обороны, сообщившее о закрытии пролива, распространило твит о локализации неопознанного объекта, команда водолазов будет направлена ​​для нейтрализации угрозы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

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О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее по Босфору. Также сообщают о фото объекта, сделанном с берега.

Сообщение о мине вызвало столь серьезную реакцию еще и потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.

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Еще некоторое время турецкое Министерство национальной обороны подтвердило, что речь идет действительно о морской мине.

Саперы обезвредили ее, после чего навигацию по проливу восстановили.

По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца, вероятнее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

Турция обратилась к украинской и российской стороне с запросом на консультации.