"Байден в восторге от украинцев! Это не война России против Украины, это война тирании против демократического мира!", - Кулеба о встрече с Байденом, Блинкеном и Ллойдом. ВИДЕО

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников впервые в формате 2+2 встретились в Польше с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже к встрече присоединился президент Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об итогах встречи рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении.

"Байден в восторге от борьбы украинцев! Происходящее в Украине - изменит ХХІ век. Это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира", - процитировал президента Байдена Кулеба и отметил, что общими усилиями мы достигнем, чтобы это изменение было в пользу Украины, в пользу всего демократического мира.

Кроме этого, по словам Кулебы, он с коллегами сейчас работает над тем, чтобы помочь защитникам Мариуполя и всей стране.

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