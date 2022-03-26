Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Киеве вокруг памятников культурного наследия установили защитные конструкции.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
В столице проводятся работы по защите памятников культурного наследия от российских обстрелов и бомбардировок. Так, монумуенты в центре столицы, в частности, Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, княгине Ольге, Петру Конашевичу-Сагайдачному защищают сеткой, специальными лесами и мешками с песком.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.