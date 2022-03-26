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Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве вокруг памятников культурного наследия установили защитные конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В столице проводятся работы по защите памятников культурного наследия от российских обстрелов и бомбардировок. Так, монумуенты в центре столицы, в частности, Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, княгине Ольге, Петру Конашевичу-Сагайдачному защищают сеткой, специальными лесами и мешками с песком.

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Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 01
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 02
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 03
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 04
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 05

Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 06
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 07
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 08
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 09
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 10
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 11
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 12
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 13

Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 14
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 15
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 16
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 17

Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 18
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 19
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 20
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 21
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 22
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 23
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 24
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 25
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 26
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Людину оббріхали. Соромно вірити москалям.
  • Валентина Саюн
    Кожну ніч лягаєш спати з думкою ,що вранці прочитаєш, що Маріуполь розблокувати,Херсон звільнили, ворога відкинули. .Тримайтесь і бережіть себе. Ці новини будуть актуальними. Україна понад усе
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Воздушное командование «Схід» заявляет, что к юго-востоку от Харькова пол часа назад сбили российский военный самолёт.
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