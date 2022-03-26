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Территорию отдыха для матерей и детей обустроили в одном из торговых центров Днепра. ВИДЕО

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В Днепровском центре матери и ребенка ежедневно ночуют до 150 семей. В Днепр едут люди из Харькова, Мариуполя и Херсона. В центре люди могут остановиться на несколько дней, пока не решат, что делать дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во временном приюте, расположенном в одном из торговых центров Днепра с детьми работают воспитатели и психологи.

"Большие очереди были на вокзал, на эвакуационные поезда, поэтому было решено переоборудовать первый этаж торгового центра для обустройства зоны отдыха для матерей и детей. Кроме того, нужно было место, где детей можно было бы переодеть. Привезли детское питание...", - говорит директор департамента молодежной политики Днепра Дарья Белая.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дурні журналісти-мабуть розбомблений Маріупольськиий театр та числені жертви вас нічому так і не навчили...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Навіщо публіковати цю інформацію??? Мало загинуло дітей від рук цих покидьків-нацистів?
  • Инь Янь f32f1b38
    ***** ви ще позначте то місце на мапі та напишить діти на асфальті, шо за *******? в країні війна чи як? піліть і дальше "екслюзивні" відосіки та викладайте їх в кацапському телеграмі, просто нема слів
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