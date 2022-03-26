Оккупанты обстреляли Харьковский университет внутренних дел, пострадавших нет, - полиция. ВИДЕО
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В результате вражеских обстрелов повреждено здание Харьковского национального университета внутренних дел, люди не пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в области Сергей Болвинов.
"Обстреляли альма-матер большей части сотрудников харьковской и украинской полиции, среди которых и я. К счастью, ни жертв, ни раненых нет", - отметил он.
"Убежден, что здание будет восстановлено в кратчайшие сроки. Верю, что уже скоро аудитории Харьковского национального университета внутренних дел, как и аудитории всех вузов Украины, вновь наполнятся светлыми молодыми людьми, которые будут учиться и развиваться ради себя и Украины. Украины свободной, сильной, честной, которая будет примером демократии и развития для всего мира", - добавил Болвинов.