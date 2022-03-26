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Все 10 согласованных на 26 марта гуманитарных коридоров сработали. Эвакуировано 5208 человек, - Верещук. ВИДЕО

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На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам из осажденного Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте доехал 331 человек. Также в Запорожье привезли тех эвакуированных, которые были задержаны оккупантами в Бердянске.

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  • константен
    Вот...пошла жара.

  • Іван Гриць
    У Львові не розмовляють мокшанською.Попався панікер.
  • Oleksandr Ievtushenko
    На жаль, розмовляють і досить багато
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