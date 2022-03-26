Все 10 согласованных на 26 марта гуманитарных коридоров сработали. Эвакуировано 5208 человек, - Верещук. ВИДЕО

На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек.