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Славутич оккупирован, три человека погибли, - мэр Фомичев. ВИДЕО

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Город-спутник ЧАЭС Славутич в Киевской области был вынужден прекратить оборону после трех дней сопротивления.

Об этом городской голова Юрий Фомичев проинформировал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Славутич с сегодняшнего дня – в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдаться без боя, но наши военные, наша Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают. ... Наши силы были неравны", – сказал он.

По словам Фомичева, решение о прекращении обороны было связано с необходимостью сохранить жизнь горожан.

"У нас есть погибшие, это правда. Сейчас подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто, возможно, знает погибших: позвоните в больницу и помогите узнать людей, кто это, их фамилии, кто они такие есть. Среди них есть и мирные жители", – объяснил Фомичев.

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Он рассказал, что с оккупантами ведут переговоры об эвакуации жителей Славутича, и "все желающие покинуть город смогут это сделать".


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Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    три года снимали гундосики,Е Бабуся,велике крадівництво - а на армию и ТерОборону не хватило ни времени ни денег
    Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
  • Украинский Офицер в отставке
    За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян - ще одна зрада. Так усі міста можна здати по такій причині.
    А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
    бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
  • KosAn30 JT26
    Там не было зсу,город окружен лесом,20 км до границы с белоруской областью кацапленда ,сколько ты на защиту этого городка дала бы тыщ 30 положить зазря,главные города держат и валят русню.и до нестратегических городков дойдет очередь.все будет чернобаевка)
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