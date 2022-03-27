Российские оккупанты использовали огнемет "Буратино" в Харьковской области. ВИДЕО
48 55540
Российские оккупанты снова использовали огнемет "Буратино" на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись залпа опубликована в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись залпа опубликована в соцсетях.
Тільки мертвий кацап хороший кацап
Трагически для большой группы российских оккупантов закончилась попытка аннексировать пасеку в Херсонской области.
Несколько дней назад под покровом ночи они ворвалась на территорию этого стратегического объекта. Подсвечивая фонарями, российские нацисты приступили к первому этапу спецоперации - начали громить ульи. В этот момент произошло неожиданное.
Кто бы мог подумать, что под вывеской якобы мирной пасеки скрывалась секретная биолаборатория по разведению apis mellifera - летающих биороботов-камикадзе двойного назначения, которые убивают врагов отравленным холодным оружием.
Совершенно внезапно, без объявления войны, десятки тысяч хладнокровных безжалостных убийц атаковали мирных захватчиков. Россияне начали отстреливаться, но силы были неравны. Когда закончились патроны, оккупанты пытались спастись бегством, но увы: их руки уже были по локоть в меду, а биороботы имеют встроенную систему дальнего медообнаружения.
Результат этого нечеловеческого нападения - трое «двухсотых». Еще 25 оккупантов отправились с пасеки прямиком в госпиталь. Такова цена этой ошибки.
Впрочем, ошибкой была не эта «демедофикация», а вся широкомасштабная война против нашей страны. Потому что вся Украина - как та пасека.
Да, мы мирные трудолюбивые люди. Но если нас разозлить, если вломиться в нашу страну и начать крушить наши дома - мы превращаемся в безжалостных убийц.
Лапатні вбивці-вас навіть папа Карло не врятує від смерті в Україні...