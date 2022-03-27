Беспилотник зафиксировал, как оккупанты застрелили двух человек, пытавшихся выехать из зоны боев под Киевом. ВИДЕО

Российские солдаты застрелили мужа и его жену, пытавшихся уехать на авто из зоны боев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Ukrainian, преступление зафиксировано на видео из разведывательного беспилотника.

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Как сообщил очевидец, колонна гражданских автомобилей пыталась выехать из зоны боевых действий в пригороде Киева, однако по ним начали стрелять российские солдаты. Колонна была вынуждена вернуться, но одна из машин отстала, потому что, вероятно, в нее попали захватчики. Водитель вышел, крикнув, что в машине дети, но оккупанты его убили.

Известно, что погиб Максим Иовенко и его жена.