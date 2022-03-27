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Беспилотник зафиксировал, как оккупанты застрелили двух человек, пытавшихся выехать из зоны боев под Киевом. ВИДЕО

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Российские солдаты застрелили мужа и его жену, пытавшихся уехать на авто из зоны боев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Ukrainian, преступление зафиксировано на видео из разведывательного беспилотника.

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Как сообщил очевидец, колонна гражданских автомобилей пыталась выехать из зоны боевых действий в пригороде Киева, однако по ним начали стрелять российские солдаты. Колонна была вынуждена вернуться, но одна из машин отстала, потому что, вероятно, в нее попали захватчики. Водитель вышел, крикнув, что в машине дети, но оккупанты его убили.

Известно, что погиб Максим Иовенко и его жена.

Топ комментарии

  • Urs
    Оно не взялось вдруг. Оно было всё время. Просто многим было комфортно его (говно) не замечать, потому что "вселюдибратья", и вообще "какаяразница" ...
  • andant 1000
    Звідки це лайно взялось на наші голови?
    Жили ж собі спокійно...
    Золота орда ніколи не зміниться.
    Входити в нато, в єс, в цивілізований світ - і будувати мур з ордою!
  • Александр Карин
    Знаю таких довбойобів особисто - як наших сумських, так і з області. Один з Конотопа, пам'ятаю, розповідав мені "как хорошо било прі Яникє; торговал с росіянамі чєрєз граніцу; нє жись, а пєстня". І таких говноїдів у нас ще ***** і вони нікуди не подінуться навіть після війни.
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