Беспилотник зафиксировал, как оккупанты застрелили двух человек, пытавшихся выехать из зоны боев под Киевом. ВИДЕО
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Российские солдаты застрелили мужа и его жену, пытавшихся уехать на авто из зоны боев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Ukrainian, преступление зафиксировано на видео из разведывательного беспилотника.
Как сообщил очевидец, колонна гражданских автомобилей пыталась выехать из зоны боевых действий в пригороде Киева, однако по ним начали стрелять российские солдаты. Колонна была вынуждена вернуться, но одна из машин отстала, потому что, вероятно, в нее попали захватчики. Водитель вышел, крикнув, что в машине дети, но оккупанты его убили.
Известно, что погиб Максим Иовенко и его жена.