Центр Чернигова после непрерывных обстрелов российских оккупантов. ВИДЕО
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Центр Чернигова после российских обстрелов отчасти стал руинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео в своем Телеграм-канале выложил журналист Андрей Цаплиенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео в своем Телеграм-канале выложил журналист Андрей Цаплиенко.
Яке було красиве, ******* місто і що зробили двуногі особини, які вміють тільки все нищити, бо хіба їх вчили щось будувати...їх вчили, що скрізь вороги і треба все нищити.
Нічого , тварюки заплатять всім стадом , тільки жииття не повернуть
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
саме в центрі міста мабудь був воений об"єкт...біолабораторія і база Азову...
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...