Доброволец, полковник в отставке Олег Громадский погиб под Харьковом, прикрывая отход подразделения своего сына, лейтенанта Евгения Громадского. ВИДЕО

Доброволец Олег Громадский погиб в бою, прикрывая своего сына на мосту под Харьковом. Лейтенант Евгений Громадский удостоен звания Герой Украины и вспоминает последний бой своего отца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу "Бутусов плюс".

Он отметил: "В первый день боев был прорыв колонны в сторону Харькова, 24 числа в 22-10 был первый прорыв колонны. Я остался на позиции. Я, мой водитель, четыре срочника и мой отец. Отец – Олег Громадский, полковник в отставке. Он не был военнослужащим Нацгвардии. Он просто приезжал поддержать, помочь, рассказать, организовать оборону на окраинах Харькова. Я выполнял задания на окраинах Харькова, в Пятихатках, выполнял задания как кадровый военный, кадровый офицер до подхода резервов из бригады Вооруженных сил. И во время ночного прорыва отец остался на позиции, прикрывать наш уход. Мы с ребятами загрузили БК по максимуму, который у нас остался, и выехали заходить в сторону колонны. И во время захода мы увидели первые ехавшие машины, спешились с машины, солдаты срочники начали отсекать пехоту, я им поставил задачу. А с водителем начали работать с РПГ-22 по технике, которая ехала. Первую машину подвели МТЛБ, ехала, в ней сразу сдетонировал БК. Вторую машину начали стрелять замыкающую, подвозку БК. Сдетонировала подвозка – попали в бак, который на ЗИЛе, нижний бак, она загорелась. ГРАДЫ начали спешиваться. Мы начали отсекать пехоту. После того я водителю сказал дать залп из оставшихся у нас РПГ. По машинам. И они дали. Загорелась первая машина. Вторая загорелась. У нас был пулемет. Из пулемета расстреляли и она тоже потом загорелась и начала детонировать боеукладку. Мы начали оттягиваться назад в тыл, чтобы нас не задело взрывами ГРАДА. После этого вышли на одного россиянина, приняли его в плен, тогда ночью из 200-й бригады города Мурманске. После этого вышли на одного россиянина, приняли его в плен. После этого начали выходить, из окружения, поскольку за ними шла тяжелая техника - танки и прочее, которые потом, как мы узнали, свернули на Цвиркуны, но окружную в сторону парка Фельдмана. После того утром с отцом связи не было, потом узнал, что он погиб. Было много пулевых ранений и два осколка от ГРАДА".

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