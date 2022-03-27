27 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуировано 1100 человек, - Верещук. ВIДЕО

На воскресенье, 27 марта, было согласовано 2 гуманитарных коридора для эвакуации людей в безопасные места из Донецкой и Луганской областей. В безопасные места эвакуировано 1100 человек.