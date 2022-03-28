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Украина показала, что в демократическом мире нет места для диктатора, - Резников. ВИДЕО

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Украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Наша армия, наш Украинский народ, вдохновляет весь мир своей мужественной борьбой за мир и свободу. Мы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Победа за нами! Кстати, военная дипломатия дает хорошие результаты. Продолжение следует", - написал Резников.

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Топ комментарии

  • Герхард
    А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
  • акаб акабіч
    глючит неслабо
  • Lvbnhj
    І тому....
    Путлер /*****/ повинен бути знищений.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
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