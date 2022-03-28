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"Трогательный пример солидарности": украинские пожарные выстроились в коридор, встречая колонну гумпомощи из Франции. ВИДЕО

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Украинские пожарные выстроились в коридор почета, встречая колонну гуманитарной помощи из Франции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Франции в Украине.

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"Трогательный пример солидарности Франции, Украины и Евросоюза. Коридор почета пожарных, когда гуманитарная колонна из Франции, пересекая Европу, заезжает в Украину", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • vigo
    Справді зворушливо!
    Так можна зустрічати тільки друзів!
  • Sophia-Maria Duglass
    лити

    🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

    Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

    https://youtu.be/hQIY0w8feLg

    28.03.2022 11:47
  • Yuriy Karyy
    Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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