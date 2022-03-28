"Трогательный пример солидарности": украинские пожарные выстроились в коридор, встречая колонну гумпомощи из Франции. ВИДЕО
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Украинские пожарные выстроились в коридор почета, встречая колонну гуманитарной помощи из Франции
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Франции в Украине.
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"Трогательный пример солидарности Франции, Украины и Евросоюза. Коридор почета пожарных, когда гуманитарная колонна из Франции, пересекая Европу, заезжает в Украину", - говорится в сообщении.
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Трогательный пример солидарности 🇫🇷🇺🇦🇪🇺. Коридор уважения пожарных 🚒 🇫🇷🇷🇴, когда гуманитарная колонна из 🇫🇷, пересекая Европу, заезжает в 🇺🇦 https://t.co/WwUFeLoTbD— La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) March 28, 2022