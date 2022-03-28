"Враг не оставляет надежды захватить Киев – пытается прорвать коридор вокруг и блокировать пути", - Маляр. ВИДЕО
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Российские оккупанты не отказались от попыток захватить Киев и пытаются прорвать коридор вокруг столицы и блокировать пути.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона UAразом
"Враг пытается вокруг Киева прорвать коридор для себя, блокировать транспортные пути. Оборона Киева продолжается и она очень серьезная - задействованы сухопутные, десантно-штурмовые войска, ССО, тероборона и сами киевляне чрезвычайно активны. Врагу чрезвычайно сложно. Впрочем, будем честными - враг не оставляет надежду захватить Киев", - сказала она.