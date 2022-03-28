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"Враг не оставляет надежды захватить Киев – пытается прорвать коридор вокруг и блокировать пути", - Маляр. ВИДЕО

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Российские оккупанты не отказались от попыток захватить Киев и пытаются прорвать коридор вокруг столицы и блокировать пути.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона UAразом

"Враг пытается вокруг Киева прорвать коридор для себя, блокировать транспортные пути. Оборона Киева продолжается и она очень серьезная - задействованы сухопутные, десантно-штурмовые войска, ССО, тероборона и сами киевляне чрезвычайно активны. Врагу чрезвычайно сложно. Впрочем, будем честными - враг не оставляет надежду захватить Киев", - сказала она.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

    То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

    Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
  • Val UA
    а можна цю Маляр взагалі не випускати в ефір??? постійно якісь негативні прогнози, адже реально на фронті ситуація інакша, особливо поблизу столиці, даже наші воїни вже вимагають не випускати цю спікершу з непідтвердженою інфою .. Не розумію, навіщо розганяти оцю істерію?
  • Valeriy Wrx
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