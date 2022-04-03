"Война – войной, а посевная по расписанию!": к весенним работам создали ролик об удобрениях из оккупантов. ВИДЕО

В сети появился достаточно жесткий ролик об удобрениях из оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал сценарист CinemaKvartal Дмитрий Григоренко, сосценарист сериала "Слуга народа".

"Друзья! В эти непростые времена мы все помогаем нашей стране кто чем может. Я тоже не остаюсь в стороне. Кроме помощи фронту материально, я с товарищами пытаемся поддерживать позитивный настрой и боевой дух наших защитников! Помните картину "Казаки пишут письмо турецкому султану"? Так это наш "приветик" Хуйлу! Продолжение следует! Все будет Украина! Героям Слава! Смерть врагам!" – отметил Григоренко.

Другие авторы ролика – основатель ОО "Образование для успеха" Иван Савицкий, Юрий Микуленко и режиссер, актер Дмитрий Суржиков.

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