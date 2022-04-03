В Казахстане сообщили, что на президента готовил покушение шпион-русофоб. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.
Мужчину задержали 25 марта в Нур-Султане. Он гражданин Казахстана.
В КНБ утверждают, что мужчина планировал покушение на президента Казахстана и ряд чиновников и силовиков. У него дома изъяли снайперскую винтовку, наркотики и большую сумму средств.
"Кроме того, сообщается, что агентом "А" отрабатывались задания по продвижению "антироссийской пропаганды" в РК и созданию в обществе "русофобских взглядов" путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - говорится в сообщении.
В результате предварительного следствия гражданин признался в совершении этих действий по заданию и в интересах иностранного государства.
КНБ Казахстана проводит расследование в соответствии с частью 1 статьи 24 "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 4 статьи 255 "акт терроризма" УК РК.