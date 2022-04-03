Российские захватчики отправляют в РФ вещи, украденные у украинцев. 3 ЧАСА ВИДЕО
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Мародеры из армии оккупантов массово отправляют по почте в белорусском Мозыре награбленные у украинцев вещи.
Запись с камеры слежения в отделении службы экспресс-доставки опубликовал в ютубе Антон Мотолко, сообщает Цензор.НЕТ.
Блогер Роман Шрайк пишет, что запись длится три часа, потому что после этого служба доставки выключила камеру видеонаблюдения на своем сайте.
Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что оккупанты открыли в белорусской Наровле целый базар, на котором российские грабители продают вещи, украденные из домов украинцев.