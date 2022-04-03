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Российские захватчики отправляют в РФ вещи, украденные у украинцев. 3 ЧАСА ВИДЕО

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Мародеры из армии оккупантов массово отправляют по почте в белорусском Мозыре награбленные у украинцев вещи.

Запись с камеры слежения в отделении службы экспресс-доставки опубликовал в ютубе Антон Мотолко, сообщает Цензор.НЕТ.

Блогер Роман Шрайк пишет, что запись длится три часа, потому что после этого служба доставки выключила камеру видеонаблюдения на своем сайте.

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Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что оккупанты открыли в белорусской Наровле целый базар, на котором российские грабители продают вещи, украденные из домов украинцев.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От і не кажіть, що лише хутін винний.
    Ні, всі москалі підраси..
  • Paul Foxen
    99.9% русни агресивный мусор, который нужно удалять, как раковуюопухоль планеты земля
  • Witek Dani
    взламати базу данних почти з якої шлють награбоване і там будуть всі номера ФІО і адрес куди висилають награбоване, діємо !!!!!!!!!!!!
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