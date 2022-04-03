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Маленький Давид рассказал, как их семья под обстрелами уезжала из Бучи: Я чувствовал, что могут быть неприятности, некоторые машины с детьми расстреляли. ВИДЕО

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Семья из Бучи, которой удалось выехать из оккупированного города в переполненном автомобиле под обстрелами, рассказала о своем спасении.

Эта история появилась в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Маленький мальчик Давид из Бучи – член этой семьи. Несмотря на свой возраст он почти по взрослому серьезно рассказал, как они с родителями под обстрелы выезжали из города. Ребенок после пережитых ужасов, едва сдерживая слезы, вспоминает, как они ехали мимо разбитых обстрелянных автомобилей.

"Когда мы ехали, там были сгоревшие машины, некоторые машины с детками расстреляли", – рассказывает Давид.

"Я чувствовал, что могут быть неприятности", – добавляет он.

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Топ комментарии

  • olele
    «Сцени відчаю та смерті»: різанина у Бучі не сходить зі шпальт світових ЗМІ

    Усі світові видання вже написали про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена величезна братська могила з цивільними.

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    🇬🇧 Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів - Reuters.

    🇩🇪 Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії - головний редактор BILD Йоханес Бойе.

    🇺🇸 Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва - New York Times

    Світу потрібно пам'ятати, що російські злочинці залишили свій слід не тільки у Бучі: Гостомель, Мотижин, Ірпінь, Іванків. І це тільки Київська область. А скільки спаплюжених життів, міст та сіл лишилися по всій Україні - десятки, сотні, та тисячі.

    Не забудемо та не пробачимо. https://t.me/spravdi/4354
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Igor Kalyuzhny
    не могу представить, как эта мерзкая кацапня поедет куда то отдыхать...а, вот, что там с ними надо делать, представляю хорошо...
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