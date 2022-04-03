Маленький Давид рассказал, как их семья под обстрелами уезжала из Бучи: Я чувствовал, что могут быть неприятности, некоторые машины с детьми расстреляли. ВИДЕО

Семья из Бучи, которой удалось выехать из оккупированного города в переполненном автомобиле под обстрелами, рассказала о своем спасении.

Эта история появилась в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Маленький мальчик Давид из Бучи – член этой семьи. Несмотря на свой возраст он почти по взрослому серьезно рассказал, как они с родителями под обстрелы выезжали из города. Ребенок после пережитых ужасов, едва сдерживая слезы, вспоминает, как они ехали мимо разбитых обстрелянных автомобилей.

"Когда мы ехали, там были сгоревшие машины, некоторые машины с детками расстреляли", – рассказывает Давид.

"Я чувствовал, что могут быть неприятности", – добавляет он.

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