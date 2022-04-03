Российские оккупанты грабят своих, - СБУ. АУДИО

Думаете, российская армия мародерствует только у нас? Нет, они воруют и у своих!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале Служба Безопасности Украины.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ разговора оккупанта с супругой.

Один из русских оккупантов жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали даже его военный билет и паспорт.

Убежден, что дело рук первого батальона или тыловиков. И откровенно называет их мародерами.

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Рассказывает, что у них был боец, которого оставили охранять вещи, но он "про#бался где-то, в Питер уехал". То есть просто убежал.

Жена обещает "кинуть" мужчине деньги на карту, чтобы купил себе вещи. Но… тоже жалуется на воровство…. Правда, у них воруют деньги с платежных карт.

"У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла".

Возмущенная таким положением вещей, добавляет: "Лучше бы, нах#й, здесь стояли".

"А действительно: лучше бы оккупанты оставались дома и стерегли свое имущество от своих, чем посягали на чужое", - отмечают в СБУ.