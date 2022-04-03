Воины 30-й бригады уничтожили вражескую технику на Северном направлении. ВИДЕО

Оперативное командование "Північ" опубликовало кадры уничтожения российских оккупантов на Северном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Командования.

"Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт.

Авторский коллектив молниеносного сценария – военные 30-й отдельнной механизированной бригады им. князя Константина Острожского" - говорится в сообщении.