Воины 30-й бригады уничтожили вражескую технику на Северном направлении. ВИДЕО
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Оперативное командование "Північ" опубликовало кадры уничтожения российских оккупантов на Северном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Командования.
"Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт.
Авторский коллектив молниеносного сценария – военные 30-й отдельнной механизированной бригады им. князя Константина Острожского" - говорится в сообщении.