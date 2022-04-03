Новости • Видео • Война, Резня в Буче
Оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор: Мать больше месяца не могла похоронить свою дочь. ВИДЕО
34 52433
Российские оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор посмотреть на проезжающую мимо колонну военной техники.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело своей дочери, которая больше месяца лежит у нее во дворе. Ее дочь вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины. Мать похоронила ее, как смогла, прямо во дворе.