Оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор: Мать больше месяца не могла похоронить свою дочь. ВИДЕО

Российские оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор посмотреть на проезжающую мимо колонну военной техники.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело своей дочери, которая больше месяца лежит у нее во дворе. Ее дочь вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины. Мать похоронила ее, как смогла, прямо во дворе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С освобожденной территории Киевщины вывезли 410 тел мирных жителей, - Венедиктова