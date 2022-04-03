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Оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор: Мать больше месяца не могла похоронить свою дочь. ВИДЕО

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Российские оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор посмотреть на проезжающую мимо колонну военной техники.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело своей дочери, которая больше месяца лежит у нее во дворе. Ее дочь вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины. Мать похоронила ее, как смогла, прямо во дворе.

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Топ комментарии

  • Юрий Хорошунов
    Вони - демони. Потвора у людської оболонки без душі. Мене аж трусить від ненависті. Створити на кшталт МОСАДу і вбивати їх по всьому світу без жалю. Немає їхньому злочину ні яких виправдування
  • віктор федорович 31ee1569
    По хорошому, то у Бучу негайно відразу після звільнення мали би запросити все міжнародне товариство для фіксації злочинів, але я так зрозумів, що їх не те що не запросили, а навіть і пускають. Чи не так?
  • Саша Пончик
    Тихий ужас. Как можно жить с этим целый месяц. Можно сойти с ума.
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