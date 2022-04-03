Хотели расстрелять Память о Воинах, - Сюмар. ВИДЕО

Рашисты расстреляли в Ирпене портрет каждого украинского героя на Аллее Героев АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар.

"Знаете, их раздражают не только живые украинцы. Но и мертвые... Вернее, наша Память.

В Ирпене была одна из лучших в Украине аллея Героев АТО. Так вот, рашисты расстреляли портрет каждого украинского героя. Еще раз – расстреляли портреты.

Хотели расстрелять Память о Воинах. Не понимают, что эта память всегда будет с нами и будет дальше двигать нами… Герои не умирают. Слава ВСУ", - отметила Сюмар.

Сюмар отметила, что видео снял ее муж Дмитрий Христюк, среди прочих еще в 2015 году создававший эту Аллею как первый заместитель мэра Ирпеня.