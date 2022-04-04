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Зеленский выступил на церемонии награждения "Грэмми": Говорите правду о войне. Поддержите нас чем можете. Но не молчите!. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гостям и зрителям 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". Он призвал общественность не молчать и при каждой возможности говорить правду о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли за время войны. И мы никогда не увидим, как они рисуют", - сказал он в обращении.

Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину, кто чем может. Он добавил, что музыка все равно прорвется, и рассказал о городах в состоянии войны и их главных проблемах.

"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободны, как вы на сцене "Грэмми", - обратился президент ко всем присутствующим."

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"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас, чем можете. Чем угодно. Но не молчите", - призвал он.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Вова, ПРАВДУ про війну тобі ще в середині січня директор ЦРУ розповів спеціально прилетівши в Україну зі США. Але ти гундосив - не нагнітайте, скоро шашлики.
  • Стрелок
    Тим часом
    Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...

    https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
  • Стрелок
    так зеленодупий баран. все так
    жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
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