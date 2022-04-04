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"Еб#л я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - российские солдаты хотят вырваться из войны в Украине. АУДИО

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Российские солдаты так хотят вырваться из войны в Украине, что отказываются от медалей. Им не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал Путин, но очень хочется сохранить собственную жизнь.

Об этом говорится в новых разговорах российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ветеран? Еб#л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". - А я говорю: идите вы все, нах#й! Везите меня домой! Мне, нах#й нужны ваши медали…" – говорит захватчик своим друзьям из РФ.

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Он говорит, что устал от жизни "в подземелье", потому что под натиском украинских защитников рашисты вынуждены прятаться в укрытиях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу два метра под землей…"

Он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

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Топ комментарии

  • Alex K 8d0b77c0
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    Місце кожного кацапського вбивці- дохлого на 2 метри у землі...
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