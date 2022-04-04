"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук опубликовала новое стихотворение. ВИДЕО

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, автор знаменитого стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма в 2014 году, опубликовала новое стихотворение "За Харьков, Марик, Ирпень".