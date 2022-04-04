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"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук опубликовала новое стихотворение. ВИДЕО

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Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, автор знаменитого стихотворения "Никогда мы не будем братьями", написанного после аннексии Крыма в 2014 году, опубликовала новое стихотворение "За Харьков, Марик, Ирпень".

Как сообщает Цензор.НЕТ, поэтесса опубликовала видеоверсию нового стихотворения на своем ютуб-канале.

"Посвящается украинской армии, териториальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет Анастасия в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Анатолий Воробей 96773614
    І так воно і буде. Амінь.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анастасії Дмитрук-респект...
  • Тетяна Тать
    золота дівчина

    і шикарний зразок зміни мишлення українців:

    у 2014

    НИКОГДА МЬІ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ

    теперка вже

    ТИ, **** ЗДОХНЕШ В ЦІМ КРАЮ

    думаю, це також буде пісня
    і також стане народною, як її перший вірш
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