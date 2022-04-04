Кадыров и его боевики воюют в ТикТок, а делают вид, что в Украине, - Слідство.info. ВИДЕО

Журналисты исследовали, каким образом Рамзан Кадыров обманывает подписчиков, пытаясь убедить их в своих победах в войне с Украиной.

Деятельность лидера Чечни и его приспешников в соцсетях исследовали журналисты проекта "Слідство.info", сообщает Цензор.НЕТ.

Кадырова и его боевиков называют "ТикТок-воинами", и не зря. С начала войны он регулярно публикует видео о "подвигах" своих боевиков на территории Украины. За март количество подписчиков канала выросло от 60 тысяч до полутора миллионов.

Последние несколько недель Кадыров публикует видео из Мариуполя и Востока Украины. Главный герой его роликов – Адам Делимханов, депутат российской Госдумы, "правая рука" Кадырова, которого считают причастным к смерти российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Также на видео фигурируют Султан Рашаев, которого называют киллером Кадырова, а еще Руслан Геремеев – фигурант дела об убийстве Немцова.

Смотрите: Два кадыровца получили ранения во время съемки ролика. ВИДЕО

Едва ли не из первых опубликованных видеозаписей из Мариуполя Кадыров утверждал, что город уже под их контролем. Но действительно эти кадры были сняты на окраине города.

В сети также высмеиваются видео, опубликованное Кадыровым 26 марта. Некоторые заметили, что "кадыровцы" обстреливают из автоматов и ручных пулеметов уже уничтоженную бомбардировкой многоэтажку, в которой, вероятно, уже нет никого живого. Другие же отмечают, что пока боевики демонстративно прячутся за бронированным транспортом, оператор стоит на открытой местности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чернобыль и орки, рашисты, Рыжий лес, рога Путина, Кадыров и... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

13 марта появилась информация, что Кадыров якобы находится под Киевом. В сети выложили видео, на котором глава Чечни общается с боевиками. Но в этот день он находился в столице Чечни Грозном.

Пиком шоу Кадырова стал его "приезд" в Мариуполь 28 марта. Опубликованные им видео не разрешают на 100 процентов утверждать, что он был в Мариуполе. Впрочем, на одной из записей можно заметить придорожный знак с названием населенного пункта "Безименное". Как мы установили, речь идет о деревне в 20 километрах от Мариуполя.

К моменту публикации видеороликов Кадырова, вероятно, уже не было в Украине. Об этом может свидетельствовать фото, появившееся в сети в тот же день, когда чеченский главарь якобы был в Мариуполе. На этом фото Кадыров молится на фоне российской заправки, не имеющей станций в Украине.

"За последний месяц Рамзан Кадыров и его воины прославились как отважные интернет-войска. Видимо, за это Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. А как вы думаете, возможно, ему лучше подходит звание командир Тик Тока?" – говорят авторы расследования.