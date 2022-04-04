Бучанские палачи: журналисты идентифицировали российских преступников, совершавших военные преступления в Буче. ВИДЕО

На своих страницах в соцсетях россияне хвастаются причастностью к армии государства-агрессора и постят фото с девушками, водкой и шашлыками.

Профили военных преступников нашли в соцсетях журналисты проекта "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Они идентифицировали некоторых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По данным украинских военных, эта бригада совершала военные преступления и геноцид в районе Бучи, Ирпеня и Гостомеля. 155-я бригада - из Владивостока, то есть оккупанты проехали девять тысяч километров, пересекли весь континент, чтобы убивать и насиловать украинцев.

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Вот несколько имен оккупантов, которые совершали зверства в Буче.

Матрос Михаил Ткач, 20 лет родился в городе Владивосток, в 2017 году окончил школу. Когда его призвали в армию, он подписал контракт. Ткач сам признается, что совершает в Украине зверства. На странице в "ВКонтакте" он пишет украинцу: "Носи с собой пластиковый паспорт, чтобы я, когда двухсотых чистил, мог тебя узнать. Я на память еще одно ухо возьму".

Алексей Гаськов, 20 лет. Родился в Бурятии, окончил там школу, был призван в армию. Гаськов присоединился к бригаде морской пехоты, чем, похоже, очень гордился. В феврале он поехал убивать украинцев и обворовывать наши дома, пока его жена и отец ждали его дома.

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Старший сержант Алексей Скулкин, 33 года. Он в российской армии служит уже 15 лет. У него есть жена и сын. В 2016 году сержант Скулкин ездил на войну в Сирию, где российская армия поддерживала преступный режим Башара Асада. Пока сержант Скулкин совершает преступления на территории Украины, его жена поменяла аватар на веселую картинку с российским триколором и указала статус: "жду Леху".

Старший матрос Александр Черепахин, 28 лет. После окончания школы пошел учиться в техникум на электросварщика. Затем поступил на службу в российскую армию. Он тоже ездил в Сирию убивать мирных людей. Теперь приехал в Украину. У 28-летнего Александра есть жена и четырехлетняя дочь.

20-летний Андрей Кильдишов. Родился в городе Находка Приморского края, там же учился в школе. Позже поступил в колледж, а затем – в российскую армию. Кильдишов – тиктокер, публикует видео с вечеринок и всевозможные глупые шутки. Мать молодого оккупанта, судя по ее соцсетям, работает в детском саду или в школе. Восхваляет тирана Сталина с плакатами "спасибо деду за победу".

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Матрос Денис Колдашов, 26 лет. Родился и вырос в Приморском крае, после школы учился в техникуме на автомеханика. Потом пошел в армию. В 2016-2017 годах воевал в Сирии на стороне режима Башара Асада. У матроса Колдашова есть жена и пятилетняя дочь. Пока мужчина убивает мирных украинцев, жена Александра ездит с подругами на шоппинг.

Старший прапорщик Максим Коновалов, 36 лет. Родился и вырос в Томской области, учился в училище на бухгалтера. Начиная с 2003 года, служит в российской оккупационной армии. Так же ездил в Сирию на войну. Имеет жену, дочь и сына.

Старший матрос Михаил Маметьев, 32 года. По образованию – тракторист. В 2010 году Михаил Маметьев поступил на службу в армию РФ. В соцсетях публикует фото из застолья и рыбалки. Как и большинство из подразделения, в 2016 году ездил на войну в Сирию. Имеет жену и малолетнюю дочь.

За время войны против Украины 155-я тихоокеанская бригада потеряла около половины личного состава, сообщили в Вооруженных силах Украины. Но большинство из идентифицированных нами оккупантов недавно были онлайн, поэтому они либо вернулись в Россию, либо получили ранения и сейчас находятся в больницах.