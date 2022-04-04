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В Мариуполе уничтожены 2 танка, 1 МТЛБ с "зушкой" и много вражеской пехоты, - полк "Азов". ВИДЕО

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4 апреля полк "Азов" опубликовал очередное обращение из осажденного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении полка Азов, размещенном в Twitter.

"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты. Мы верим в каждого из нас – каждого защитника Мариуполя! Мы верим в Украину, мы верим в военно-политическое руководство и мы безгранично любим нашу Родину!" - говорится в обращении.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Азову-респект.Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
  • Victor Litarchuk
    "Хоч ворог лютує, хоч нищить мордує,

    Хоч п'є нашу кров,

    Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна

    Ми встанем з оков,

    Ми прагнемо волі, не терпим неволі

    За волю йдем в бій,

    Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"

  • Юрий Педаченко
    Дух 300 спартанцев. Новая легенда. Только в отличии от спартанцев азовцы выживут!!! Дай Вам Бог ещё многих лет жизни в свободной Украине
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