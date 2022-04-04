В Мариуполе уничтожены 2 танка, 1 МТЛБ с "зушкой" и много вражеской пехоты, - полк "Азов". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении полка Азов, размещенном в Twitter.

"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты. Мы верим в каждого из нас – каждого защитника Мариуполя! Мы верим в Украину, мы верим в военно-политическое руководство и мы безгранично любим нашу Родину!" - говорится в обращении.

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‼️За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.



Ми віримо в кожного з нас – в кожного захисника Маріуполя! Ми віримо в Україну, ми віримо у військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину!



Маріуполь – це Україна!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/mHmCLNHgnf