"Смотри, мразь, что ты натворил за 20 лет своей пропаганды", - Геращенко обратился к Соловьеву. ВИДЕО

Советник главы МВД Антон Геращенко, находящийся в освобожденном Мотыжине, обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу из села Мотыжин Киевской области обратиться к отбросу, российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Позади меня - массовое захоронение, в котором похоронена Ольга Сухненко, глава сельсовета села Мотыжин, ее сын, ее муж. Смотри, мразь, что ты натворил за 20 лет своей пропаганды, вынуждая россиян ненавидеть украинцев. Ты, мразь, будешь отвечать за то, что ты настраивал миллионы россиян против украинцев. Понял, сволочь?" – сказал Геращенко.

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