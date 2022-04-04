Российские оккупанты четырежды выводили на расстрел жителя села Лукашовка на Черниговщине. ВИДЕО

Село Лукашовка Черниговской области 21 день находилось в оккупации. За это время одного из жителей села четырежды выводили на расстрел, а боеприпасы оккупанты хранили в здании храма.