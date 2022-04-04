Российские оккупанты четырежды выводили на расстрел жителя села Лукашовка на Черниговщине. ВИДЕО
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Село Лукашовка Черниговской области 21 день находилось в оккупации. За это время одного из жителей села четырежды выводили на расстрел, а боеприпасы оккупанты хранили в здании храма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "UA: Чернігів" (Суспільне Чернігів) та "Новий Чернігів".
"Это село к югу от Чернигова. Российские военные расставили свою технику во дворах местных жителей, склад оружия разместили в местной церкви. Далее покажем, как изменилась Лукашовка за эти 3 недели", - говорится в сюжете.