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"История в Буче спланирована британской разведкой. Эта якобы трагедия - чистый фейк", - экс-нардеп Кива. ВIДЕО
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Экс-нардеп Кива заявил, что резня в Буче – фейк, спланированный британской разведкой
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель заявил в специальном виде, опубликованном на его странице в соцсети.
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