Украинцы просят деблокировать Мариуполь: "Истории не нужна братская могила на берегу моря". ВИДЕО
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Женщины-пограничники, супруги воинов, защищающих Мариуполь, просят деблокировать город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Після війни все дізнаємось, чому в півдні не було жодного спротиву і відвели всіх силовиків, кинувши захищати Херсон, та залиши на одом єдином блок посту 30 ТРОшників навіть без зброї, з одними коктейлями молотова, яких розстріляли з танків. Чому в Харкові залишили один БТГр та вони якимось дивом героїчно захистили місто. Чому всі українські війська відтягули до Київа, та за 40 днів навіть Гостомель не змогли відбити, поки вони не почали тікати самі. Чому перед нападом розмінували кримський перешийок, який був замінований 8 років. Питань дуже багато.
Ща под полковник люська витиевато обоснует,что это невозможно. А почему..он и сам не знает.
Для тих, хто замість навчання прогулював уроки, пояснюю: ніякого "зеленого" коридору для наших хлопців з "Азову" не буде. Навіть якщо кацапи і запропонують цей варіант, "зеленого" коридору НЕ БУДЕ. Буде чергова м'ясорубка на кшталт Іловайська або Дебальцево.
Що з "азовцями" буде в полоні, вони й самі добре розуміють. Для цього не потрібно бути провидцями. Подивіться на Ірпінь, Бучу, Гостомель - орки перекрошили сотні невинних людей, серед яких жінки, дівчата, діти... А тепер уявіть, що в полоні буде з "азовцями", які вже 40 днів ******* ватоцефалів і в хвіст, і в гриву. Коли "Азов " говорить про деблокаду, він благає про допомогу своїх побратимів і військове командування, а не про здачу міста оркам. Без підмоги ззовні "азовці" будуть стояти насмерть, бо знають, що в полоні на них чекатимуть нелюдські муки і що живими з полону вони вже не повернуться.