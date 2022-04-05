Тела мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации, – New York Times опровергает очередной фейк РФ. ВIДЕО

Анализ спутниковых снимков The New York Times опровергает утверждение России о том, что убийство мирных жителей в Буче, пригороде Киева, произошло после того, как солдаты РФ покинули город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.

Видео демонстрирует, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в ​​Буче. Спутниковые снимки, предоставленные New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия оккупировала город.

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда жертвы были убиты, группа визуальных расследований в NYT провела анализ спутниковых фото до и после оккупации.

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На снимках изображены темные объекты, похожие по размеру на человеческое тело. Они появились на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта. Объекты появляются в тех местах, где были найдены тела после того, как украинские войска освободили Бучу, как свидетельствуют кадры от 2 апреля. Последующий анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

На другом видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Одно лежит у велосипеда, другое у заброшенного автомобиля. На спутниковых снимках видно, что заброшенные находящиеся поблизости машины появляются в период с 20 по 21 марта.