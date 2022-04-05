Тела мирных жителей Бучи лежали на улицах неделями во время российской оккупации, – New York Times опровергает очередной фейк РФ. ВIДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания.
Not true, Russia. Here's the evidence. https://t.co/MjaCcq764u https://t.co/J0fkwlE5Ja pic.twitter.com/cmSkKefVZk— Malachy Browne (@malachybrowne) April 4, 2022
Видео демонстрирует, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.
На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче. Спутниковые снимки, предоставленные New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия оккупировала город.
Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда жертвы были убиты, группа визуальных расследований в NYT провела анализ спутниковых фото до и после оккупации.
На снимках изображены темные объекты, похожие по размеру на человеческое тело. Они появились на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты появляются в тех местах, где были найдены тела после того, как украинские войска освободили Бучу, как свидетельствуют кадры от 2 апреля. Последующий анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.
На другом видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Одно лежит у велосипеда, другое у заброшенного автомобиля. На спутниковых снимках видно, что заброшенные находящиеся поблизости машины появляются в период с 20 по 21 марта.