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Следующей ключевой целью России станет город Днепр, – экс-командующий сил НАТО в Европе Кларк. ВИДЕО

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Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для российских оккупантов - город Днепр.

Об этом отставной генерал заявил в эфире CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Что будет дальше: россияне к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, сдерживающие сепаратистов на Донбассе. И это следующая российская задача, это сделать охват этих сил. отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", – рассказал он.

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Чтобы рашисты не смогли захватить Днепр, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только ЗРК "Стингер" и противотанковые "Джавелины".

При этом генерал отметил, что у США нет такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны-члены НАТО в Восточной Европе.

Топ комментарии

  • Tom Harcho
    Спасибо подбодрили, ракеты дайте а не прогнозы.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Як би вони не прогнозували але мета пуйла тільки одна - це знищеня усієї України. Тож Захід може або заповадити цьому, або ні своєю безпорадністю. Нема рішучості. Без вступу НАТО до війни з кацапами ми можемо ще довго агоніювати в нерівній бойні незважаючи на надані нам системи озброєння. Потім буде сам Захід. Не зразу, трохи після передиху Москви. А світ же має таку слушну нагоду на знищення імперії зла. І не робить цього. Дуже дивно.
  • переигравший ботокс
    Це звичайний ранок у комунальників. Харків. 5 квітня. 2022р. Сумно.

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