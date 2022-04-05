Сейчас нельзя утверждать, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем смотреть на того же Лукашенко. К сожалению, такая ситуация, которая сейчас есть между нашими государствами, когда ракеты летели с белорусской стороны. И он прекрасно это знает. Но мы видим, что он какие-то шаги делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит, мы этого не знаем до конца, потому что война не закончилась. Но, тем не менее, ему нужно смотреть реально на ситуацию. А народ Беларуси против, против войны с Украиной", - отметил Зеленский.
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Для примера Президент привел результаты опросов, свидетельствующих, что отношение белорусов к Украине значительно лучше, чем отношение россиян. "Это правда, хотя все мы соседи", - сказал он.