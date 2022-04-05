"Команда захватить Николаев за три дня - тупой разгон для паники. Оккупантов даже на подступах нет", - Ким. ВИДЕО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"В сети разгоняется ролик со мной о каких-то танках (сотни единиц российских танков на Николаевщине. – Ред.). Это видео из моего кабинета, которого уже не существует, месячной давности. Мы контролируем вход-выход (российской техники. – Ред.) , мы понимаем сколько единиц техники. Их там 15-20. Ведутся бои, ни о каких сотнях речь не идет", - заметил Ким.
"Команда "захватить Николаев за три дня" – это нагнетание паники. И обстрел – это для паники. Если у вас есть возможность уезжать, то уезжайте. Но паника – это то, чего добивается враг. Смотрите на вещи реально, анализируйте. Не верьте фейкам, анализируйте. И берегите себя", - обратился он к жителям региона.